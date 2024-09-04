Путешественник Булычев: отсутствие инфраструктуры сдерживает развитие туризма на Дальнем Востоке

Путешественник и член Русского географического общества Богдан Булычев перечислил факторы, сдерживающие развитие внутреннего туризма на Дальнем Востоке. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, продвижение данной сферы в регионе тормозят плохая логистика и отсутствие инфраструктуры.

«Сейчас инфраструктура на Дальнем Востоке, особенно если это не столица региона, находится примерно на уровне начала 2000-х годов в центральной части России», — пояснил специалист.

Он указал на существование постоянно заполненных отелей и глэмпингов. Туристам приходится останавливаться в квартирах, которые портят впечатление, пояснил Булычев.

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