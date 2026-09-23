Терапевт Кондрахин предупредил о вреде умных колонок для пожилых

Постоянное использование умных колонок пожилыми людьми может привести к деградации когнитивных функций мозга и замедлению кровообращения. Об этом изданию «Абзац» сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, главные угрозы — попытки лечиться с помощью устройства и замена реального общения диалогами с искусственным интеллектом. Когда пенсионеры начинают воспринимать гаджет как собеседника, они перестают читать и тренировать память, из-за чего мозг перестает работать в прежнем объеме.

Кроме того, затворничество ведет к малоподвижному образу жизни. Из-за отсутствия прогулок мышцы ног перестают помогать сердцу перекачивать кровь, ухудшая питание органов. Врач сослался на данные в журнале Scientific Reports: нехватка физической активности у пожилых ускоряет старение иммунных клеток и снижает противовирусную защиту.