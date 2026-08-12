Существование наследственной любви к сладкому подтвердил генетик

Некоторые гены отвечают за тягу человека к сладостям, поэтому вкусовые пристрастия могут передаваться по наследству. Об этом «Газете.ru» сообщила генетик Mygenetics Анастасия Сивакова.

По ее информации, проводятся исследования о влиянии на индивидуальную чувствительность к сладкому генов TAS1R2, TAS1R3, INS и IRS1. Потенциально связанным с вкусовыми предпочтениями также может быть SLC2A2. Сивакова сообщила, что два из трех вариантов генотипа rs5400 потенциально влияют на то, как организм реагирует на поступающие углеводы.

«Таким образом, генетика может создавать определенную предрасположенность, но не определяет пищевое поведение однозначно. <…> Привычки питания, физическая активность, сон и общий рацион остаются важнейшими факторами, которые можно изменить», — сказала она.

Тяга к сладкому может быть связана не только с наследственными особенностями. Ранее гепатолог Светлана Бирюкова связала ее с нарушениями в работе печени.