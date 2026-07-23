Нутрициолог Вавилова объяснила, почему углеводы не вредят и помогают избежать срывов

Нутрициолог Алена Вавилова разъяснила, что отказ от углеводов часто приводит к усталости и тяге к сладкому, а основой рациона должны быть сложные углеводы, сообщает ЛедиMail .

Вавилова рассказала, что углеводы остаются основным источником энергии для организма. При их нехватке человек чаще чувствует упадок сил, сонливость и постоянный голод.

Эксперт пояснила, что проблема обычно не в углеводах как таковых, а в избытке быстрых углеводов. К ним относятся сладости, десерты, сладкая выпечка и сладкие напитки. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, а затем вызывают резкий спад энергии и усиливают тягу к перекусам.

Основу рациона, по ее словам, лучше строить на сложных углеводах: овсянке долгой варки, гречке, киноа, буром, красном и черном рисе, а также бобовых. Такие продукты дают более ровный уровень сахара в крови, дольше сохраняют сытость и помогают реже тянуться к сладкому и кофе.

Вавилова добавила, что десерты не стоит полностью запрещать, чтобы не провоцировать срывы. Их лучше есть после основного приема пищи. Тяжесть после пасты и другой мучной еды, по ее словам, не всегда связана с мукой: причиной могут быть жирные соусы, большие порции и нехватка овощей.

Отдельно эксперт напомнила, что глютен нужно полностью исключать только при целиакии или аллергии на пшеницу. В остальных случаях отказываться от хлеба, макарон и круп только из-за моды она не советует. Решение об исключении продуктов стоит принимать с учетом индивидуальной реакции организма.