Гепатолог Бирюкова предупредила, что тяга к сладкому может быть неочевидным признаком перегруженности печени

Некоторые симптомы, такие как усталость, проблемы с концентрацией и внезапная тяга к сладкому, могут указывать на проблемы с печенью. Об этом «Газете.Ru» рассказала Светлана Бирюкова — врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог.

По словам специалиста, один из самых частых симптомов — состояние хронической усталости. Человек может спать достаточное количество часов, но все равно просыпаться разбитым и неспособным включаться в работу. Часто люди ищут причины в дефиците витаминов или гормональных изменениях, тогда как проблема может быть связана с нарушением обменных процессов.

Печень играет ключевую роль в энергетическом обмене и обезвреживании продуктов метаболизма. При ее перегрузке организм начинает экономить ресурсы, что особенно часто встречается при жировом гепатозе и инсулинорезистентности.

Еще один характерный сигнал — дискомфорт после употребления жирной пищи. Это может быть не только боль, но и тяжесть, сонливость, ощущение переполненности или тошнота. Такие симптомы могут говорить о нарушении работы желчевыводящей системы или функциональной перегрузке печени.

Также проблемы с печенью могут проявляться через состояние кожи. Зуд, сухость или раздражение без очевидной аллергической или дерматологической причины могут быть связаны с нарушением обмена желчных кислот.

Кроме того, печень влияет на работу нервной системы. Нарушения в процессах детоксикации и обмена веществ могут отражаться на когнитивных функциях, вызывая снижение концентрации и забывчивость.

Навязчивая потребность в сладком, особенно если она усиливается вечером или сопровождается резкими перепадами энергии, также может быть связана с проблемами печени.