Стоматолог объяснила, чем опасна привычка грызть ручку или карандаш

Состояние зубной эмали и формирование прикуса могут пострадать из-за привычки грызть ручку или карандаш. Она чревата сколами, окрашиванием и тратами на ортодонта, сообщила «Газете.ru» детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Жучковская.

Пластик и древесина, из которых сделаны канцтовары, намного прочнее продуктов, поэтому и разгрызание может вызвать сколы и трещины на эмали. Жучковская сообщила, что в них начинают скапливаться красители и налет, которые тяжело счищаются.

«Если ребенок грызет ручку или карандаш, его челюсть может начать развиваться неправильно, что может привести к развитию перекрестного или открытого прикуса», — предупредила доктор.

Ранее травматолог-ортопед Михаил Игнатов сообщил о существовании связи между плоскостопием и прикусом. Он посоветовал обувь для профилактики.