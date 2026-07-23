Ортопед Игнатов объяснил, что проблемы со стопами могут привести к изменениям прикуса

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов из Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА в интервью «Известиям» заявил, что проблемы со стопами могут влиять на прикус. Не только осанка и суставы страдают от нарушений в работе стоп, но и височно-нижнечелюстной сустав может быть затронут.

По словам специалиста, стопы играют важную роль в биомеханической системе организма. Они обеспечивают амортизацию и равномерное распределение нагрузки. При плоскостопии механика движения меняется, что увеличивает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы, а также вызывает дисбаланс в позвоночнике.

Игнатов подчеркнул, что организм — это единая система, и изменения в одном отделе могут отражаться на других. Нарушения осанки могут влиять на положение нижней челюсти, что в свою очередь может привести к проблемам с прикусом и дискомфорту при жевании или открывании рта.

Для коррекции прикуса необходимо учитывать состояние всего опорно-двигательного аппарата. Если причиной нарушений является биомеханический дисбаланс, может потребоваться комплексная диагностика стоп, позвоночника и осанки с участием разных специалистов.

Врач также дал рекомендации по профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом: правильное подбор обуви, поддержание нормальной массы тела, укрепление мышц стоп и голеней, а также избегание высоких каблуков и обуви на полностью плоской подошве.