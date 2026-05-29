Стоматолог Мартынова предупредила, что неправильный прикус и скученность зубов могут спровоцировать мигрени

Стоматологические проблемы, такие как неправильный прикус, скученность зубов или их отсутствие, могут спровоцировать развитие мигрени. Об этом Life.ru сообщила стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Елена Мартынова.

Как написало URA.RU, нарушение правильного распределения нагрузки при смыкании зубов может привести к хроническому перенапряжению жевательных мышц и изменению положения нижней челюсти. Это, в свою очередь, может вызвать не только дискомфорт в области челюсти, но и интенсивные головные боли.