Стоматолог объяснил, кому действительно нужен ирригатор для полости рта

Профессор Те: ирригатор не заменяет зубную щетку и нить при чистке зубов

Стоматологи рекомендуют использовать ирригатор для полости рта людям с зубными имплантами, мостовидными протезами и брекетами. Об этом рассказала заслуженный врач России, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Елена Те в интервью РИА «Новости» .

По словам специалиста, прибор также назначают пациентам с пародонтитом для очистки глубоких десневых карманов. Если же зубы здоровы и промежутки между ними в норме, ирригатор становится приятным дополнением, а не необходимостью — он лишь смывает остатки пищи, но не справляется с удалением кариесогенного налета.

Главными средствами очистки зубов профессор назвала зубную щетку с пастой в сочетании с зубной нитью, которая эффективно очищает контактные поверхности между зубами.

Ранее стоматолог Шамиль Омаров рассказал, что правило замены зубной щетки каждые три месяца действует не всегда. В некоторых случаях придется купить другую, даже если предыдущей почти не пользовались.