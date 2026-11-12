Стоматолог Барсегян опроверг миф о неприживаемости имплантов после 60 лет

Возраст сам по себе не ухудшает приживаемость зубных имплантов, заявил челюстно-лицевой хирург, имплантолог Севак Барсегян. Об этом он рассказал Здоровью Mail .

Барсегян развеял миф о том, что возраст является противопоказанием к установке имплантов. По его словам, ключевое значение имеют качество кости и состояние десен, а не дата рождения в паспорте. Миф о том, что после 60 лет импланты не приживаются, лишает людей полноценного питания.

Современные методики позволяют во многих случаях обойтись без наращивания кости. Системные заболевания (диабет, гипертония) не отменяют имплантацию, но требуют согласования с профильными врачами. Если показатели стабильны, 70 или 80 лет не становятся барьером, а имплант приживается так же, как у сорокалетнего.