Стилист Михайлова дала универсальный совет по уходу для окрашенных волос

В соцсетях появляется все больше информации, что девушки и женщины покупают дешевые бытовые красители, чтобы освежить цвет волос в домашних условиях. Стилист и парикмахер Анна Михайлова рассказала 360.ru, что нужно делать, чтобы даже после такого окрашивания шевелюра выглядела блестящей и здоровой.

Она отметила, что будет не лишним нанести термозащиту перед использованием горячих инструментов и периодически делать ухаживающие маски.

Эксперт успокоила: даже если женщина привыкла краситься дома бытовой краской, волосы могут выглядеть здоровыми при правильном уходе.

«Я думаю, это возможно, если получить профессиональный совет хорошего мастера, который не будет задирать нос, не будет фыркать на то, что вы краситесь бытовой краской, войдет в ваше положение и даст хорошие рекомендации. Но одного совета на всех не дам, так как волосы — слишком разные у всех», — подытожила стилист.

О том, чем профессиональное окрашивание отличается от дешевой бытовой краски, — в материале 360.ru.