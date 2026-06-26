Сегодня 20:00 Дешево и сердито? Почему россиянки начали повально использовать бытовые краски для волос Стилист Михайлова: сохранить здоровье волос можно, пользуясь бытовой краской 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Здоровье

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Экономия денег и простота использования — главные причины, по которым бьюти-блогеры все чаще красят волосы бытовой краской, а не ходят в салон. Можно ли добиться салонного эффекта самостоятельно и не испортить волосы, как ухаживать за окрашенными локонами и насколько сложно потом сменить цвет — в материале 360.ru.

Дешево и сердито? Первое, что подталкивает женщин покупать бытовую краску и менять цвет, — это цена, рассказала 360.ru стилист, парикмахер, рекордсмен Книги Гиннесса как самый быстрый парикмахер в мире Анна Михайлова. «Второе — это блогеры, которые себя красят на камеру. После этого у людей появляется уверенность, что они смогут получить хороший результат так же легко и просто», — отметила эксперт. Плюсом к этому можно прибавить общедоступность советов профессионалов. Если ранее подобную информацию об окрашивании можно было найти только на специальных курсах, то теперь ее легко отыскать в интернете. Совокупность этих факторов создает иллюзию, что покраситься дома бытовой краской несложно. Принцип работы бытовой красителя точно такой же, как и краски в салонах: идет окисление натурального пигмента и его замена на искусственный. Разница лишь в том, что пропорция бытовой краски одна для всех. Цвет и тон волос у всех разный, поэтому и результат может получится не такой, как на картинке на коробке.

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Профессиональная же краска — это индивидуальные пропорции, которые мастер в салоне смешивает под конкретного клиента. Он тоже не знает наверняка, что получится на выходе, но цвет будет максимально приближен к референсу. Кроме того, повторными тонированиями, осветлениями и окрашиваниями эксперт может создать глубину, блики и сложные оттенки. Еще одно отличие: бытовая краска имеет менее стойкие пигменты, которые быстрее вымываются. Профессиональные же смеси имеют в своем составе больше чистых пигментов, которые сохраняются на волосах дольше. Преимущества бытовой краски для волос Михайлова отметила, что единственным плюсом бытовой краски можно считать ее стоимость — она гораздо меньше, чем салонное окрашивание. «Кроме того, она доступна в магазинах. На этом ее плюсы заканчиваются», — объяснила парикмахер. Недостатки бытовой краски для волос «Демонизировать бытовую краску ни в коем случае не надо, но нужно аккуратно подходить к таким красителям, потому что они унифицированные», — отметила Михайлова.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Она призналась: среди ее клиентов есть те, кто очень удачно подобрал бытовую краску и успешно ею красится много лет, при этом сохраняя качество волос. Стилист отметила, что она никогда их за это не стыдила, а только давала советы, как можно сохранить волосы красивыми и здоровыми. Однако если структура у волоса слабая, а человек купил такой вид краски, то после окрашивания его шевелюра может пострадать. «Наверняка видели „полосатые“ головы, когда волосы покрыты годичными горизонтальными кольцами, а не как мелирование — вертикальными полосками. Это и есть результат неправильного окрашивания», — объяснила парикмахер. Насколько сложно перекраситься в другой цвет бытовой краской Стоит отметить, что бытовой краской очень сложно и даже невозможно быстро из брюнетки перекраситься в блондинку. Скорее всего, девушка получит совсем не тот эффект, который ожидала. «Однозначно дома это делать нельзя, хорошего результата самой невозможно добиться. Это одна из самых сложных салонных процедур, и она одна из самых повреждающих. Это очень опасно», — отметила стилист.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Как ухаживать за волосами при любом окрашивании На видео в соцсетях девушки, которые впервые пробуют бытовую краску на себе, часто отмечают, что волосы после такой домашней процедуры блестят, как до этого не блестели. Михайлова утверждает: к сожалению, это лишь временный эффект. «В состав включены специальные компоненты для вау-эффекта. Это рассчитано на то, чтобы человек покрасился и был счастлив быстренько», — отметила стилист. Загвоздка в том, что любое окрашивание — домашнее или салонное — неизбежно портит качество шевелюры. Но выход есть — ухаживать за волосами. Желательно обратиться к профессионалу, чтобы он подобрал грамотный уход. «Я думаю, это возможно, если получить профессиональный совет хорошего мастера, который не будет задирать нос, не будет фыркать на то, что вы краситесь бытовой краской, войдет в ваше положение и даст хорошие рекомендации. Но одного совета на всех не дам, так как волосы — слишком разные у всех», — подытожила эксперт. Она отметила, что будет не лишним наносить термозащиту перед использованием горячих инструментов и периодически делать ухаживающие маски.