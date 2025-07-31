Стало плохо, и пришлось отменить. Как люди пытаются похудеть на «Оземпике»

Продажи «Оземпика» и его аналогов выросли в России в четыре раза из-за моды на него у блогеров, которые хотят похудеть. К каким последствиям это может привести, рассказала научный сотрудник Клинического института имени Владимирского эндокринолог Наталья Балашова.

Она напомнила, что изначально препарат разрабатывали для больных диабетом, но благодаря побочному эффекту — снижению аппетита — его используют и те, кто желает избавиться от лишнего веса.

«У меня были несколько пациентов, у которых даже намека не было на избыточную массу тела. Они настаивали на использовании таких препаратов. Несмотря на то что поговорили, объяснила, [они его] кололи. Побочных эффектов практически не было, была легкая тошнота, но у некоторых аппетит настолько снизился, что пришлось отменять препарат», — рассказала врач.

Балашова добавила, что летальных случаев из-за применения препарата не фиксировали, но риск развития онкозаболевания или панкреатита есть.

Ранее диетолог Анна Белоусова назвала «абсолютнейшим бредом» сообщения, что чайный гриб якобы способствует похудению.