«Бред абсолютнейший». Почему желающие похудеть так накинулись на чайный гриб

Новый способ похудения взорвал интернет — в соцсетях появились посты о чудодейственности чайного гриба — якобы средство работает лучше «Оземпика»: у пьющих его людей ускорился метаболизм и активизировались бактерии, расщепляющие жир, поэтому лишний вес ушел без спорта и диет. Все ли так радужно и легко на самом деле, объяснила 360.ru врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Мнение об эффективности похудения с помощью чайного гриба построили после проведенного эксперимента, в котором участвовали 50 человек. Все они принимали средство и заметили улучшение пищеварения и уход злосчастных кило. Однако Белоусова поставила под сомнение точность исследований.

«Во-первых, для медицины 50 человек, не показатель никогда. Статистически не считаем. <…> Во-вторых, с чайным грибом давно имеем дело, давно его люди пьют. Его особо ради похудения не пили никогда, просто ради здоровья», — сказала собеседница 360.ru.

По ее словам, «похудательных» свойств у чайного гриба не водится. Кроме того, информация о бактериях, которые якобы расщепляют жиры — миф. Таких микроорганизмов не существует, потому что жиры не доходят до толстой кишки, где живут бактерии.

«Это бред абсолютнейший», — заявила Белоусова.

При этом в отличие от «Оземпика» — препарата для лечения диабета, который часто используют желающие похудеть, — употребление чайного гриба точно не навредит человеку. Он обладает тонизирующими свойствами и укрепляет иммунитет. Однако похудеть гриб вряд ли поможет.