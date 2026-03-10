Стало известно, почему люди вздрагивают во сне

Врач Хан: мозг может воспринимать расслабление мышц во сне как падение

Вздрагивание и чувство падения во сне может быть связано с расслаблением мышц, которое мозг интерпретирует ошибочно. Об этом рассказал врач общей практики Амир Хан.

«Мозг посылает телу быстрый сигнал, чтобы оно вас поймало, отчего вы и просыпаетесь. Некоторые ученые считают, что это древний рефлекс выживания», — процитировало его Mirror.

По словам врача, чаще всего такое бывает при сильной усталости, стрессе или употреблении кофеина перед сном.

При адаптации к новому времени года люди чаще испытывают проблемы со сном. Зимой уровень мелатонина остается повышенным в течение дня, и человек может чувствовать сонливость и апатию, а весной, с увеличением светового дня, биологические часы смещаются.

Полноценный сон в сочетании с регулярной физической активностью помогает поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять ослабленный после зимы иммунитет. В фазе глубокого сна в организме активно вырабатываются белки, участвующие в противовирусной защите, — цитокины.