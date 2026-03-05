Сомнолог Молостова отметила, что нарушения сна в конце зимы связаны с адаптацией организма к смене времен года

Врач, клинический фармаколог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова рассказала «Газете.Ru» , что в конце зимы многие люди сталкиваются с бессонницей или сонливостью из-за того, что организм адаптируется к смене времен года.

Как отметила доктор, сон может нарушаться из-за того, что циркадные ритмы человека синхронизируются со сменой дня и ночи, а также времен года. Зимой, когда световых часов меньше, уровень мелатонина (гормона сна) остается повышенным и в дневное время, что создает состояние постоянной сонливости и апатии. При наступлении весны длительность светового дня увеличивается, что может привести к смещению биологических часов.

Для восстановления режима сна нужно подниматься и ложиться спать в одно и то же время. Важно ввести регулярную физическую активность, отказаться от телефона за два часа до сна и использовать приглушенный свет до отхода ко сну.

Организму требуется несколько дней, чтобы перестроиться. Если самостоятельно нормализовать сон не удается, следует обратиться к врачу-сомнологу, заключила Молостова.