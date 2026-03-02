Тренер Романихина рассказала, как укрепить иммунитет весной без БАДов

Весной организм испытывает повышенную нагрузку из-за перепадов температур, низкой влажности воздуха в помещениях и высокой влажности на улице, а также ослабленного после зимы иммунитета. Эти факторы создают условия, при которых защитные механизмы организма дают сбой. Многие люди сталкиваются с простудами и ощущением постоянной усталости. О том, как поддерживать иммунитет в этот период, рассказала «Известиям» тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Елизавета Романихина.

По словам эксперта, иммунитет напрямую связан с образом жизни. Он зависит не только от питания и витаминов, но и от психологического состояния. Хронический стресс или перегрузки снижают защитные функции организма, поэтому важно управлять внутренним напряжением и поддерживать стабильный режим дня.

Регулярные тренировки поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и правильную циркуляцию иммунных клеток, полноценный сон способствует выработке ключевых защитных белков, а грамотное восстановление после нагрузки помогает укрепить иммунитет.

Распространенное объяснение весенних болезней — лишь часть общей картины. Ключевую роль играют факторы, которые накапливаются постепенно, особенно за зимний период. Это хроническое недосыпание, хронический стресс и снижение уровня физической активности.

«Организм человека привык к постоянной физической активности. Когда движение исчезает, а стресс и недосып остаются, иммунитет естественным образом ослабевает и оказывается в уязвимом положении», — пояснила Романихина.

Оптимальный формат тренировок — две тренировки средней интенсивности в неделю в зале, направленные на развитие силы и общей выносливости, и одна отдельная кардио-тренировка, например, ходьба в горку или на эллипсоиде с большим сопротивлением. Важно не переутомляться, так как переутомление может ослаблять иммунный ответ.

Не менее значим сон. Именно в фазе глубокого сна активно вырабатываются цитокины — белки, участвующие в противовирусной защите. Питание должно обеспечивать организм энергией и строительными материалами для иммунных клеток. В рационе важно присутствие полноценного белка, источников омега-3, овощей и фруктов, богатых витаминами и антиоксидантами, а также сложных углеводов для стабильного уровня энергии.