Стало известно, когда новое лекарство от мигрени поступит в продажу

Онищенко: новый препарат от мигрени поступит в аптеку только после испытаний

Разработанный волгоградскими учеными препарат от мигрени должен пройти серьезные исследования до того, как появится в аптеках. Об этом NEWS.ru заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, исследования могут занять пять лет, причем это как минимум. Сначала предстоит проверить новый препарат на безопасность, провести доклинические испытания, а уже потом начать тестировать на людях.

«Лекарственным препаратом можно считать разработанную лекарственную форму, которая прошла все испытания и на ее производство получено разрешение», — пояснил Онищенко.

До этого профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медуниверситета Дмитрий Яковлев рассказал, что в основу препарата легла созданная учеными молекула с антисеротониновым механизмом действия. Она способна воздействовать на рецептор 5-НТ2А, купируя приступы мигрени.

Ранее профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко предупреждала, что голод, переедание, недосып и смена погоды может спровоцировать приступ мигрени.