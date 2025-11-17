Невролог Наприенко назвала голод и переедание неожиданными провокаторами мигрени

Мигрень может быть вызвана множеством факторов, в том числе и привычными продуктами питания. Главврач Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Вейна, невролог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Маргарита Наприенко сообщила KP.RU о наиболее частых триггерах приступов.

Профессор отметила, что мигрень отличается большим количеством провокаторов. Если пациент говорит: «У меня голова болит от всего», — это верный признак мигрени. Боль возникает при изменении погоды, при голоде и переедании, недосыпе и долгом сне.

По словам эксперта, среди известных пищевых провокаторов — твердые сыры, шоколад и красное вино. Однако реакция на эти продукты индивидуальна и часто определяется опытным путем.

Также врач подчеркнула опасность строгих диет и длительного голодания. Они могут снижать уровень глюкозы в организме, что влияет на сосудистый тонус, в том числе в головном мозге, и провоцирует приступ мигрени.