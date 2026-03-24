Российские ученые создали принципиально новый препарат от мигрени

Новый препарат на основе молекулы с антисеротониновым действием, разработанный в России, купирует приступы мигрени и предотвратит связанный с ней инсульт. Профессор кафедры фармакологии и биоинформатики Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Яковлев сообщил об этом РИА «Новости» .

Созданная учеными Южного федерального университета и Волгоградского государственного медицинского университета молекула с антисеротониновым механизмом действия, которая легла в основу препарата, воздействует на рецептор 5-HT2A. Яковлев заявил, что это принципиально новая разработка с большими перспективами.

«В отличие от существующих препаратов, например, группы триптанов, эффективность которых наблюдается не более чем у 65-75% пациентов с мигренью, новая разработка может расширить возможности терапии и значительно повысить долю пациентов, получающих облегчение», — сказал ученый.

Препарат способен разжижать кровь, снижая риск тромбообразования и инсульта. Кроме того, он обладает противотревожным эффектом.

Когда он поступит на полки аптек, неизвестно. Яковлев сообщил, что пока планируются клинические испытания.

