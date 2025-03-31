Стало известно, какой на самом деле диагноз ставят пациентам с «новым вирусом»

Вирусом, от которого пациенты кашляют кровью и страдают от высокой температуры, оказалась микоплазменная пневмония. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Такой диагноз поставили одной из переболевших после анализов и изучения симптоматики. Все тесты на грипп и COVID-19 оказались отрицательными. Вспышку микоплазменной пневмонии фиксировали в России в конце декабря.
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения в Сети о новом вирусе. Специалисты ведомства опровергли информацию о новом вирусе. По их данным, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.
Вирусолог Виктор Зуев призвал вернуть массовое использование масок в связи с распространением вируса, вызывающего кровавый кашель. Эксперт также посоветовал избегать большого скопления людей и чаще мыть руки. При появлении первых симптомов нужно сразу обратиться к врачу.
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