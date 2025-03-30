Россиянам назвали защиту от нового неизвестного вируса

В России нужно вернуть использование масок в связи с распространением неизвестного вируса, вызывающего кровавый кашель. Об этом вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев заявил в интервью aif.ru .

Он считает необходимым принять меры предосторожности, аналогичные тем, которые применялись при борьбе с коронавирусом. По мнению Зуева, в сложившейся ситуации стало актуальным массовое использование медицинских масок.

«Сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным», — отметил он.

Также доктор призвал избегать большого скопления людей и чаще мыть руки. При выявлении симптомов не нужно заниматься самолечением и сразу же обращаться к врачам.

Ранее в Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о появлении в стране неизвестного вируса. У всех заболевших выявили такие симптомы, как повышение температуры тела, слабость и сильный кашель.