Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью

Новый вирус, вызывающий высокую температуру и кашель с кровью, в России не выявили. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре назвали стабильной и полностью контролируемой ситуацию с респираторными инфекциями. Также наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. При этом активность вирусов гриппа B и A сохраняется.

О новом вирусе, который якобы вызывает кашель с кровью и высокую температуру, ранее сообщил Telegram-канал Shot. Врачи назначили пациентам тесты на COVID-19 и грипп, но результаты оказались отрицательными.

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев призвал вернуть использование масок из-за «вспышки вирусного заболевания неизвестной этиологии».