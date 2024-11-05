Стало известно, что могло усилить вирус Коксаки

Вспышка вируса Коксаки в ноябре могла произойти из-за пандемии коронавируса, на фоне которой изменилось поведение ряда вирусов. Об этом сообщил kp.ru .

Вирусологи отмечают, что у Коксаки есть особенность — некоторые типы болезни передаются воздушно-капельным путем.

Помимо сыпи и жара, к признакам заболевания относят общую слабость и сильный озноб. Высыпания могут появляться на подошвах стоп, ладонях, а также в области глотки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, как врач в элитном турецком отеле не сумел диагностировать Коксаки у детей туристов из России. В итоге лечение смогли начать только после возвращения домой.

Врач-терапевт высшей квалификации директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с 360.ru пояснила, чем опасен вирус Коксаки.