Семья из Москвы обвинила турецкого педиатра в халатности из-за вируса Коксаки

Семья из Москвы обвинила педиатра одного из самых дорогих отелей Кемера в халатности. Медик не выявил у ее детей вирус Коксаки, в итоге их пришлось лечить у столичных врачей, сообщил Telegram-канал Shot .

Глава семейства рассказал, что на отдыхе в Турции у него заболели двое детей в возрасте семи лет и 1,4 года. У них появились красные воспаления на ступнях, которые позднее перекинулись на остальные участки тела, температура выросла до 40.

Заболевших ребят осмотрел врач премиальной гостиницы и объяснил их состояние акклиматизацией. За свои услуги он взял с семьи около 100 долларов.

Затем семья созвонилась с врачами в Москве, а после возвращения домой у детей обнаружили вирус Коксаки. В настоящее время их лечат, а родители ведут переговоры с отелем, чтобы вернуть деньги за оставшиеся пять дней прерванного отдыха. По предварительной оценке, отель обошелся им в сумму более миллиона рублей.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки. Он призвал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.