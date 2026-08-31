Специалисты вычислили идеальную продолжительность жиросжигающей тренировки

Длительные посильные тренировки в большей степени сжигают жир, чем короткие интенсивные. Важна регулярность и частота сердечных сокращений. Такие методические рекомендации выпустил Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, сообщил ТАСС .

«У пациентов с ожирением именно длительные 40-90 минут, а не высокоинтенсивные нагрузки способствуют наиболее эффективному окислению жировой ткани», — заявили специалисты.

При аэробной нагрузке дольше 30 минут на фоне истощения внутримышечных депо гликогена активируется липолиз, а субстратное окисление переключается с углеводного на жировой тип метаболизма. Для уменьшения жировой массы без потери мышечной подойдут ежедневные нагрузки по 40-90 минут при 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Ранее фитнес-тренер Ирина Мальцева призвала людей с ожирением не начинать тренировки с интенсивных нагрузок. Сначала нужно подготовить организм.