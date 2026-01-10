Тренер Мальцева призвала людей с лишним весом не сразу приступать к интенсивным физическим нагрузкам

Фитнес-тренер клуба «Лапино фитнес» Ирина Мальцева в интервью NEWS.ru поделилась советами для людей с избыточной массой тела, которые хотят начать заниматься спортом. Она подчеркнула, что не стоит сразу приступать к интенсивным физическим нагрузкам.

По словам тренера, в первые недели похудения важно укреплять сердце, мышцы и суставы с помощью размеренных тренировок. «Когда человек с избыточным весом приходит в зал, главная задача — не доказать, что он может все, а сделать так, чтобы он мог продолжать без боли и страха», — отметила Мальцева.

Начальный этап должен быть без резких движений, поскольку организм еще не адаптировался к правильной нагрузке. Лучше всего начинать с легкого кардио: 10–20 минут три-четыре раза в неделю. Для таких тренировок Мальцева порекомендовала использовать велотренажер, эллиптический тренажер или беговую дорожку.

Силовые нагрузки тоже нужны с первых недель, но базовые и контролируемые. Например, приседания в комфортной амплитуде, тяги с резинками, тренажеры с минимальным весом, ягодичные мостики, отжимания от скамьи, упражнения на полу. Задача — укрепить мышечный корсет, связки и суставы, чтобы тело получило опору.