Фитнес-тренер Брабечан развеял мифы о быстром похудении без диет и спорта

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в интервью «Газете.Ru» подчеркнул, что никакие аппараты или методики не могут заменить диеты и тренировки для эффективного похудения.

По его словам, реклама, обещающая «минус семь см за одну процедуру», зачастую вводит в заблуждение. Хотя аппаратные методики могут улучшить микроциркуляцию и слегка подтянуть ткани, они не способны убрать жир одной процедурой.

«Висцеральный жир, тот самый опасный жир вокруг внутренних органов, уходит только при дефиците калорий и достаточной физической активности», — отметил Брабечан.

Он также подчеркнул, что устойчивое снижение веса и объемов возможно только при комплексном подходе, который включает правильное питание, силовые и кардионагрузки, полноценный сон и восстановление, управление стрессом, а также нормальную работу ЖКТ и гормонального фона.

При этом Брабечан признал, что аппаратные процедуры могут быть полезны в качестве дополнения к здоровому образу жизни. Они помогают улучшить состояние проблемной зоны и ускорить восстановление после тренировок.