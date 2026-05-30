Спасет миллионы. В России запустили важный сайт о здоровье

Единый официальный интернет-портал «ПРО ДИАБЕТ» уже начал работать в России. О деталях проекта РИА «Новости» рассказал заместитель главы российского Минздрава Евгений Камкин.

На новом сайте люди могут найти подробные сведения о диабете первого и второго типов. Отдельные разделы специалисты посвятили тому, как болезнь развивается у детей и беременных.

Посетителям платформы доступны понятные материалы о первых симптомах недуга, способах его выявления, здесь можно научиться тому, как контролировать уровень сахара.

Есть подраздел, который посвящен предиабету, это пограничное состояние, когда риски заболеть очень высоки, но процесс еще можно остановить.

Запуск ресурса стал частью федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Новый сайт поможет людям вовремя распознать скрытые симптомы болезни на ранней стадии, оградить их от смертельно опасных осложнений и научить пациентов грамотно следить за своим здоровьем каждый день.

По оценкам врачей, сахарным диабетом в России болеют шесть миллионов человек. Еще столько же просто не знают о своем диагнозе. Каждый год в стране выявляют около полумиллиона новых случаев.