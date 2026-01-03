Советский «сухой закон» предложили повторить по-новому

Российским властям следует извлечь позитивный опыт «сухого закона» и применить в современной жизни. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сообщил об этом ТАСС .

«Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста», — сказал он.

Рыбальченко признал, что у антиалкогольной кампании 1980-х годов имелись и негативные последствия, вроде вырубки виноградников и массовых отравлений суррогатом. Но в остальном, по его мнению, «сухой закон» действовал эффективно, следует повторить лучшие практики.

Ранее исследование компании IWSR показало, что антиалкогольные акции, вроде «Сухого января», стали меньше интересовать молодежь из поколения Z. Единственной страной, где мода на трезвость набрала обороты, стала Мексика.