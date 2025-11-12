Трезвый Новый год, а потом и вся жизнь. Зачем россиян хотят оставить без спиртного?
Глава НСЗПП Шапкин: взрослых запретом алкоголя не перевоспитать
В России предложили запретить продажу алкоголя с декабря и до конца новогодних праздников, чтобы в трезвости россияне решали демографическую проблему и занимались спортом. Найдет ли инициатива поддержку и есть ли толк в подобных идеях, разобрался 360.ru.
Зачем продажу алкоголя в России хотят запретить?
С призывом запрета на реализацию спиртного выступил руководитель «Армии трезвости» и чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов. Общественник упомянул антиалкогольную кампанию в СССР, начатую в 1985 году, и акцентировал внимание на ее значении для страны.
«Можно дать практически 100%, что благодаря этому закону страна до сих пор еще жива. Потому что именно в эти годы очень много людей сохранили жизни», — подчеркнул он.
Интересно
Болоянгов добавил, что употребление алкоголя, особенно в новогодние праздники — настоящая катастрофа в масштабе государства: многие погибают, получают травмы и попадают в больницы с отравлением.
«Статистика страшная. <… > То есть в интересах государства, по крайне мере, на Новый год ограничить алкоголь стопроцентно. Это сохранит жизни тысяч людей», — подчеркнул собеседник 360.ru.
По его словам, благодаря «сухому закону» Горбачева был бэби-бум, родилось много здоровых детей. Болоянгов предложил опираться на этот опыт, сначала запретив продавать спиртное в новогодние праздники, а потом избавиться от него вовсе по примеру мусульманских стран.
Обращаться с идеей в Госдуму общественник не собирается, поскольку «там хватает популистов и людей с грамотными пиарщиками».
Алкоголя не будет, а потребность останется?
Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что высказанная Болоянговым мысль не найдет никакого отражения в виде законопроекта, ее не рассмотрят ни профильные ведомства, ни правительство.
«Это не повлияет на снижение потребления алкоголя намного. Просто весь рынок уйдет в тень», — заявил он.
Во времена Горбачева, по словам Шапкина, не было тотального запрета на спиртное — только серьезные ценовые и временные ограничения, которые касались и мест продажи алкоголя.
Это всех раздражало, поэтому и возник теневой рынок. <…> Были показные безалкогольные свадьбы, когда все сидели и из чайников наливали коньяк.
Павел Шапкин
Потребность в спиртном при его запрете, обратил внимание эксперт, не исчезнет. И мера вряд ли пригодится для того, чтобы перевоспитать взрослое поколение — думать надо о подрастающем.
«Как-то постепенно отучать от этого менталитета. Во-первых, прекратить демонстрацию процесса употребления алкоголя по телевидению, в фильмах, в кинотеатрах», — сказал Шапкин.
Уже действующий закон о защите детей, принятый в 2012 году, по его словам, действует не так, как хотелось бы. Нет никакой серьезной антиалкогольной пропаганды, мало социальной рекламы.
«Родители при детях начинают открывать бутылки, произносить тосты. Дети знают их с детства. Учатся этим тостам по тем же любимым фильмам Гайдая и им подобным», — напомнил собеседник 360.ru.
Инициатива «Армии трезвенников» об официальном запрете на продажу алкоголя никак не повлияет на изменение ситуации, заключил он.