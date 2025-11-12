Сегодня 13:46 Трезвый Новый год, а потом и вся жизнь. Зачем россиян хотят оставить без спиртного? Глава НСЗПП Шапкин: взрослых запретом алкоголя не перевоспитать 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Праздники

СССР

Законы

Запреты

Алкоголь

Россия

Новый год

В России предложили запретить продажу алкоголя с декабря и до конца новогодних праздников, чтобы в трезвости россияне решали демографическую проблему и занимались спортом. Найдет ли инициатива поддержку и есть ли толк в подобных идеях, разобрался 360.ru.

Зачем продажу алкоголя в России хотят запретить? С призывом запрета на реализацию спиртного выступил руководитель «Армии трезвости» и чемпион мира по панкратиону Павел Болоянгов. Общественник упомянул антиалкогольную кампанию в СССР, начатую в 1985 году, и акцентировал внимание на ее значении для страны. «Можно дать практически 100%, что благодаря этому закону страна до сих пор еще жива. Потому что именно в эти годы очень много людей сохранили жизни», — подчеркнул он.

Интересно «Сухой закон» Горбачева — антиалкогольная кампания, начавшаяся в СССР в мае 1985 года в ответ на высокий уровень потребления спиртного. В ее рамках резко сократили производство и продажи алкоголя, ограничили время его продажи, повысили цены и запретили пить в общественных местах. В 1987-м кампанию признали неэффективной и свернули, в том числе из-за негативных последствий: финансовых потерь, роста самогоноварения и употребления суррогатов. «Сухой закон» Горбачева — антиалкогольная кампания, начавшаяся в СССР в мае 1985 года в ответ на высокий уровень потребления спиртного. В ее рамках резко сократили производство и продажи алкоголя, ограничили время его продажи, повысили цены и запретили пить в общественных местах. В 1987-м кампанию признали неэффективной и свернули, в том числе из-за негативных последствий: финансовых потерь, роста самогоноварения и употребления суррогатов.

Болоянгов добавил, что употребление алкоголя, особенно в новогодние праздники — настоящая катастрофа в масштабе государства: многие погибают, получают травмы и попадают в больницы с отравлением.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

«Статистика страшная. <… > То есть в интересах государства, по крайне мере, на Новый год ограничить алкоголь стопроцентно. Это сохранит жизни тысяч людей», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, благодаря «сухому закону» Горбачева был бэби-бум, родилось много здоровых детей. Болоянгов предложил опираться на этот опыт, сначала запретив продавать спиртное в новогодние праздники, а потом избавиться от него вовсе по примеру мусульманских стран. Обращаться с идеей в Госдуму общественник не собирается, поскольку «там хватает популистов и людей с грамотными пиарщиками».

Фото: Медиасток.рф

Алкоголя не будет, а потребность останется? Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что высказанная Болоянговым мысль не найдет никакого отражения в виде законопроекта, ее не рассмотрят ни профильные ведомства, ни правительство. «Это не повлияет на снижение потребления алкоголя намного. Просто весь рынок уйдет в тень», — заявил он. Во времена Горбачева, по словам Шапкина, не было тотального запрета на спиртное — только серьезные ценовые и временные ограничения, которые касались и мест продажи алкоголя.

Это всех раздражало, поэтому и возник теневой рынок. <…> Были показные безалкогольные свадьбы, когда все сидели и из чайников наливали коньяк. Павел Шапкин

Потребность в спиртном при его запрете, обратил внимание эксперт, не исчезнет. И мера вряд ли пригодится для того, чтобы перевоспитать взрослое поколение — думать надо о подрастающем. «Как-то постепенно отучать от этого менталитета. Во-первых, прекратить демонстрацию процесса употребления алкоголя по телевидению, в фильмах, в кинотеатрах», — сказал Шапкин.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Уже действующий закон о защите детей, принятый в 2012 году, по его словам, действует не так, как хотелось бы. Нет никакой серьезной антиалкогольной пропаганды, мало социальной рекламы.

«Родители при детях начинают открывать бутылки, произносить тосты. Дети знают их с детства. Учатся этим тостам по тем же любимым фильмам Гайдая и им подобным», — напомнил собеседник 360.ru. Инициатива «Армии трезвенников» об официальном запрете на продажу алкоголя никак не повлияет на изменение ситуации, заключил он.