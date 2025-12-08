Исследование показало снижение интереса молодежи к отказу от алкоголя

Поколение Z (люди до 28 лет) во всем мире теряет интерес к временному воздержанию от алкоголя, таким как акции «Сухой январь» и «Трезвый октябрь». К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании IWSR , специализирующейся на рынке алкоголя.

Исследование, охватившее 26 тысяч человек в 15 странах, показало снижение интереса среди молодежи в большинстве регионов. Во Франции доля воздерживающихся в поколении Z упала за год с 32% до 24%, в Италии — с 26% до 16%, в Великобритании — с 33% до 24%, в Австралии — с 39% до 24%. В США показатель остался стабильным. Единственным рынком с ростом стала Мексика — с 31% до 35%.

Аналитики отметили, что потребление алкоголя среди поколения Z стабилизируется и постепенно сближается с общенациональным уровнем. Снижение интереса к временной трезвости наблюдается и среди всех возрастных групп — общее участие в таких акциях сократилось с 40% до 39% за последние полгода.

Акция «Сухой январь» была популяризирована в 2013 году британской организацией Alcohol Change UK, предложившей на месяц отказаться от алкоголя, не меняя привычный образ жизни.

В России, по данным Росстата, в Вологодской области с января по сентябрь 2025 года потребление алкоголя на душу населения в пересчете на чистый спирт выросло с 7,7 до 9,65 литра. Это произошло на фоне действия регионального антиалкогольного закона, ограничивающего розничную продажу спиртного в будние дни двумя часами (с 12:00 до 14:00). При этом губернатор области Георгий Филимонов ранее заявлял о снижении числа алкогольных отравлений, психозов и смертности от болезней, связанных с употреблением алкоголя.