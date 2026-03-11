Для человеческого мозга полезней сон в темноте и тишине, а не под включенный телевизор. Лишние раздражители не дадут отдохнуть, сообщила врач-сомнолог, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова РИА «Новости» .

Свет от экрана, по ее словам, помешает выработке мелатонина, который отвечает за регуляцию цикла сна и бодрствования. Магомедова сообщила, что мозг продолжит обрабатывать информацию, даже если человек не будет смотреть на экран.

«Засыпать под телевизор или ролики в YouTube вредно для засыпания и качества сна. <…> Вы перегружаете нервную систему и не высыпаетесь, даже если провели в постели восемь часов», — сказала она.

Ранее специалисты нашли у жителей Петрозаводска ген бессонницы. У его носителей риск заполучить нарушение сна повышен на 25%.