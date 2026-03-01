Исследование Genotek показало, что у жителей Петрозаводска есть «ген бессонницы»

Петрозаводск вошел в число российских городов, где чаще всего встречаются генетические мутации, связанные с нарушениями сна. Исследование, проведенное компанией Genotek, выявило, что около 12,73% жителей Петрозаводска имеют генетический вариант MEIS1, связанный с повышенным риском бессонницы и других нарушений сна, написал сайт karelinform.ru .

Этот показатель уступает только Магнитогорску (14,97%) и Махачкале (13,01%). Москва и Санкт-Петербург показали значительно меньшие цифры, составляющие менее 9% населения.

Genotek провела анализ более 166 тысяч геномов россиян, чтобы определить частоту встречаемости данного генетического маркера. Результаты показали, что носители варианта MEIS1 подвержены большему риску развития бессонницы и других нарушений сна, что составляет примерно 25-процентный прирост по сравнению с остальной частью населения.

Важно отметить, что наличие генетической предрасположенности не является гарантией развития заболевания. Факторы окружающей среды, образ жизни и стрессовые ситуации могут существенно влиять на реализацию генетических рисков.