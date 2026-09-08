Развеян миф о вреде сна после полуночи

Если человек придерживается стабильного режима, то поздний отход ко сну не навредит здоровью. Об этом врач-сомнолог Роман Бузунов сообщил на своей странице в Instagram*.

Специалист отметил, что организм способен адаптироваться почти к любому расписанию. В качестве примера он привел космонавтов, которые живут по установленному графику и ориентируются на искусственное освещение.

«Прекрасно можно ложиться в 02:00, и гормоны подстроятся под этот режим», — заявил Бузунов.

По словам врача, регулярные попытки перенести сон на более раннее время, наоборот, могут вызвать трудности с засыпанием. Он рассказал о пациенте, который обычно ложился в 02:00 и вставал в 10:00, но после перехода на режим с отходом ко сну в 23:00 столкнулся с тревогой.

Бузунов рекомендовал соблюдать постоянный график, спать в темноте, а период бодрствования проводить при достаточном освещении.

Ранее европейские ученые рассказали, что молочные продукты, сладости, мясные блюда и острая пища, съеденные перед сном, повышают вероятность бессонницы и ночных кошмаров.

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