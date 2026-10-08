Врач Костылева отметила, что время приема лекарств может влиять на сон и эффективность лечения

Время приема лекарств может влиять на сон, переносимость лечения и его эффективность. Об этом RT сообщила заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Мария Костылева.

Костылева предупредила, что на ночь не рекомендуется принимать препараты, повышающие активность центральной нервной системы. К ним относятся средства с кофеином, которые могут спровоцировать бессонницу, тревожность, раздражительность и повышенную возбудимость, пишет «Петербургский дневник».

Для лечения хронических заболеваний гормональные препараты (глюкокортикоиды, например, преднизолон) и гормоны щитовидной железы (левотироксин натрия) обычно назначают в утренние часы. Это связано с особенностями всасывания и позволяет обеспечить максимальную концентрацию вещества в крови. Диуретики, такие как фуросемид или гидрохлоротиазид, также рекомендуется принимать в первой половине дня, а длительно действующие препараты вроде торасемида — один раз в сутки утром.