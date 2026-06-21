Солнцестояние отразится на сне. Сомнолог дал совет, как пережить самый длинный день
Сомнолог Полуэктов: летнее солнцестояние отразится на внутренних часах человека
Удлиненный световой день 21 июня может отразиться на самочувствии людей, поэтому следует спать с плотной шторой или в маске. Об этом заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов сообщил ТАСС.
День летнего солнцестояния пришелся на 21 июня. Не стемнеет в течение 17,5 часа. Сомнолог подтвердил, что это может немного повлиять на работу внутренних часов человека.
«Главным фактором здесь выступает именно уровень освещения, нужно в летние месяцы обеспечить достаточное затемнение спального места», — сказал он.
Полуэкстов посоветовал не нарушать распорядок и соблюсти ритуалы укладывания. На ночь лучше закрыть блэк-аут шторы либо надеть маску для сна.
Ранее астроном Людмила Кошман сообщила, что летнее солнцестояние начнется в 11:24 по московскому времени. На следующий день москвичи смогут наблюдать за метеорным потоком июньских Боотид.