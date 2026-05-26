Москвичи этим летом смогут наблюдать солнцестояние и пик звездопада Боотиды

Москвичи смогут наблюдать два значимых астрономических события этим летом. Об этом сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сайту «Москва24» .

Первое событие — летнее солнцестояние — наступит 21 июня в 11:24 по московскому времени. В этот момент звезда достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса. На широте Москвы Солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов. С каждым днем после солнцестояния высота Солнца и продолжительность светового дня будут уменьшаться.

Второе событие — метеорный поток июньских Боотид — начнется 22 июня и продлится до 2 июля. Пик активности ожидается 27 июня, когда можно будет наблюдать от одного-двух до нескольких метеоров в час.

«Название потока Боотиды происходит от латинского названия созвездия Волопас (Boötes), в котором находится его радиант», — пояснила Кошман.

Более эффектным звездопадом можно будет полюбоваться с 17 июля по 24 августа — это будет метеорный поток Персеиды. Наилучшее время для его наблюдения — сразу после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа. Условия для просмотра окажутся благоприятными, так как в ночь максимума будет новолуние, которое не засветит небо.