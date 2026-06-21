21 июня 2026 01:05 День летнего солнцестояния — 2026. Когда праздновать, почему предки наделяли его особым значением Эзотерик Шмелев пояснил, почему важно прощать обиды в день летнего солнцестояния 0 0 0 Фото: Matthias Bein/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Самый продолжительный день в году называют летним солнцестоянием. После него световые сутки начнут постепенно сокращаться. В славянской культуре эта дата обрела сакральный смысл, а потому предки организовывали народные гуляния и совершали ритуалы. В чем суть события, что можно и нельзя делать в этот период, какие приметы с ним связывали — в материале 360.ru.

Когда день летнего солнцестояния в 2026 году В этом году день летнего солнцестояния наступит 21 июня. Обычно его отмечают в период с 20 по 22 июня включительно. Как появился день летнего солнцестояния Он существовал задолго до людей, так как планета вращается вокруг своей оси и Солнца миллиарды лет. «Предки смогли определить его благодаря древним астрономическим наблюдениям за изменением положения светила в течение года», — рассказал 360.ru исследователь мифологии Дмитрий Пауков. Удивительно, что они сделали это без сложных измерительных приборов.

Фото: РИА «Новости»

«Тем не менее человек издревле отмечал это событие, считая торжеством света, тепла, периодом прославления Солнца. Его также называли кульминацией года, праздником длинных теней, вершиной года — Солнце сначала как бы забирается наверх, а затем спускается», — объяснил Пауков. У славян он известен как Ивана Купала, у финнов — Юханнус, у латышей — Лиго. Люди считали, что все тайное становится явным. Что происходит в день летнего солнцестояния — взгляд астрономов Это момент, когда Солнце в движении по эклиптике попадает в самую северную ее точку в Северном полушарии. Иными словами, Земля максимально наклоняется в сторону Солнца — угол составляет 23,44 градуса. Такое происходит дважды в год: зимой, когда день очень короткий, и летом — в самые длинные сутки. При этом 21 июня полуденная высота Солнца на небосклоне будет наибольшая.

Фото: РИА «Новости»

Почему этот день так называется Самый длинный день в году назвали солнцестоянием, потому что в это время светило практически не двигается. «Оно как будто замирает на небе, почти не изменяет положение в полдень», — уточнил Пауков. Суть дня летнего солнцестояния — мнение эзотерика Это важный в энергетическом смысле период, рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.

Время обновления и рассвета внутренних программ. Пора слышать себя, открыться вселенной, отбросив все материальные проблемы. Сергей Шмелев

Шмелев отметил, что предки считали солнцестояние началом лета. «Когда не было привычных нам календарей, люди ориентировались во времени в том числе по солнечным энергиям», — пояснил эзотерик.

Фото: РИА «Новости»

Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния «Если быть честным и открытым в своих поступках ко вселенной, день летнего солнцестояния подарит возможность пройти вторую половину года без значительных трудностей», — заверил Шмелев. Наши предки водили хороводы, пели, проводили ритуалы обновления и очищения. «Люди жгли костры всю ночь и до наступления следующих суток», — отметил Пауков. Что можно делать: одеться в тон солнца, надеть яркую одежду, золотые украшения;

убрать дом накануне: избавиться от старого, помыть полы и порог соляным раствором;

помыться, желательно с солью, чтобы отпустить негатив;

простить обиды;

отпустить сомнения;

выспаться.

Фото: РИА «Новости»

«Следует провести энергетический обряд путем отпускания какого-либо тяжкого прошлого и открытия невидимого портала в будущее. Для этого нужно взять два листка. На одном написать, что мы отпускаем, на другом — то, чего хотим. Первый можно сжечь и развеять по ветру. Желания сложить в конверт и убрать на год», — рассказал эзотерик. Что делать нельзя: одеваться в темные цвета;

купаться в водоемах даже при хорошей погоде;

конфликтовать;

плакать;

относиться к природе неуважительно — иначе человека будет поджидать неудача. «В день летнего солнцестояния принято поклоняться культу Солнца. Очень важно не выкидывать мусор, не оставлять его в лесу», — отметил Шмелев. Также обязательно осторожное и уважительное отношение к огню. По этой причине нельзя оставлять без присмотра костры, мангалы. Жарить шашлыки не рекомендуется.

Фото: РИА «Новости»

Приметы в день летнего солнцестояния Дождливая погода предвещала плохой урожай;

А вот обильная роса с утра обещала, наоборот, богатый сбор;

Много звезд в небе — скоро пойдут грибы;

Птицы купаются в лужах — к жаре и засухе; пернатые ведут себя беспокойно — к грозе. Некоторые действия приобретали особый смысл. Считалось, что если человек встретит рассвет в день солнцестояния, то зарядится удачей и здоровьем на год вперед. А если парень облил водой девушку, то скоро на ней женится. Славяне верили, что родившихся в этот день детей наделяют магическими способностями. Кроме того, таких людей всю жизнь будет сопровождать удача. В это время старались загадать желание. Верили, что оно обязательно сбудется.