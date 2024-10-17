Слабительный зефир. Магазины выставили товар не на ту полку

Причиной массового отравления зефиром в Москве стала невнимательность сотрудников магазинов, которые не обратили внимание на состав лакомства и выставили его не на ту полку. Мальтит в составе зефира обладает слабительным эффектом и используется в продуктах для диабетиков, и стоять он должен на соответствующей полке, а не вместе с обычным зефиром. Об этом на стриме 360.ru рассказал эндокринолог Александр Древаль.

«Это вещество является безопасным для употребления у людей, потому что оно для них обладает низкой токсичностью. <…> Оно может вызывать в кишечнике местные реакции. Причем эти реакции, которые описываются — они характерны для большинства сахарозаменителей», — пояснил врач.

Все зависит от дозы, отметил эксперт. В соответствующем количестве вещество обладает лечебным эффектом, а при увеличении количества оно превращается в яд. Этот зефир с мальтитом предназначен для диабетиков, а стоял на полке с другими аналогичными лакомствами. И покупатели, не читая состав, могли съесть больше зефира, чем допустимо.

«Обычно [содержание] пишется мелким шрифтом. И мне кажется, что это проблема не производителя, а проблема продавца, который может быть выставил эту упаковку и эту партию, не написал, что это специальный зефир для больных сахарным диабетом, без сахара с заменителем мальтитом», — заявил Древаль.

Десятки москвичей пожаловались на отравление 12 октября, все они употребляли зефир «Жизель» из супермаркета. У всех отмечалось вздутие живота и диарея.