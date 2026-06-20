«Синдром загнанной лошади»: как победить хроническое истощение?

Утренняя разбитость и ощущение обессиленности часто бывают признаками хронического истощения психологической автономии, или синдрома «загнанной лошади». Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала психолог Диана Гончарова.

Распознать состояние можно по нескольким признакам: эмоциональная пустота, потеря связи с желаниями, постоянное напряжение и чувство вины за отдых. Чаще всего с синдромом сталкиваются офисные сотрудники, руководители, родители маленьких детей и перфекционисты.

Гончарова посоветовала работать только в рабочие часы, раз в неделю спрашивать себя: «Что я делаю из страха кого-то подвести?» — и отказываться от таких дел. Также важно отличать истощение от лени: в первом случае человек не может действовать даже при острой необходимости.

«Этот синдром — не диагноз, а сигнал. Сигнал того, что долгое время вы работали на пределе. И первое лекарство — разрешить себе быть неэффективным хотя бы час в день», — добавила психолог.

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