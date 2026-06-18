Терапевт Волкова объяснила, когда чувство усталости требует обращения к врачу

Постоянное чувство усталости может указывать на проблемы со здоровьем, если организм не восстанавливается даже после выходных или отпуска. Об этом 360.ru рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова.

«Главное отличие обычной усталости от патологической — восстановление. Если после выходных, отпуска, хорошего сна и правильного рациона силы не возвращаются — это повод насторожиться», — объяснила врач.

По словам терапевта, обратиться к врачу необходимо при необъяснимой потере веса, длительной температуре 37,0–37,5 градуса, безболезненном увеличении лимфоузлов, сильной ночной потливости, одышке или боли в груди при привычной нагрузке. Также тревожным признаком могут быть бледность или желтушность кожи и слизистых.

При постоянной усталости врач рекомендовала сдать общий анализ крови и ферритин, чтобы исключить анемию и скрытый дефицит железа. Также в базовую проверку можно включить ТТГ.

«При гипотиреозе (высокий ТТГ) усталость один из симптомов. Глюкоза крови и гликированный гемоглобин. Колебания сахара тоже вызывают усталость», — отметила Волкова.

Еще стоит сдать АЛТ, АСТ, билирубин, С-реактивный белок, витамин D и B12.

Ранее ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Сергей Козырев заявил, что летом многие люди чаще прибегают к самолечению и могут навредить собственному здоровью. По его словам, в отпускной период пациенты нередко игнорируют тревожные симптомы, не желая концентрироваться на проблемах со здоровьем.