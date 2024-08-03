«Шикарный оргазм». Сексолог развеял миф о сексе в носках

Сексолог Миллер заявила, что секс в носках не повысит вероятность оргазма

Психолог и сексолог Александра Миллер опровергла связь между теплыми носками и возможностью достижения оргазма. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом .

«Я очень сомневаюсь, что в носках можно получить шикарный оргазм. И о какой тактильности может идти речь, если как раз носки препятствуют этой тактильности?» — считает специалист.

Специалист так прокомментировала заявление нидерландских ученых о том, что якобы люди получают больше удовольствия, занимаясь сексом в носках, помогающих получить приятные тактильные ощущения. Миллер назвала это утверждение мифом.

По ее словам, страстный секс связан не с элементами одежды, а с мощными прикосновениями.

До этого Миллер опровергла миф о повышенном риске внезапной смерти у женщин из-за отсутствия секса.

Ранее сексолог Владимир Богданов объяснил, как научиться технике сквирта, что это вообще такое и как достичь оргазма. Еще раньше его коллега Дмитрий Гарин объяснил любовь к порно у женатого мужчины тем, что его супруга стала для него мамой.