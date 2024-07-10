Сексолог дал совет женщинам, чей муж смотрит порно

Любовь к порно у женатого мужчины может быть следствием чрезмерной заботы и любви его жены. Сексолог Дмитрий Гарин посоветовал женщинам перестать быть мамами для своего суженого.

Эксперт рассказал «Пятому телеканалу», что проблему «порнозависимости» у несвободного мужчины нужно искать в женском поведении. Если жена проявляет чрезмерную заботу, то у мужчины в голове включается установка «не желать свою маму», человека, который родил, выкармливал и опекал его до совершеннолетия.

«Пытаясь угодить обожаемому мужу — поднося тарелочку с супом, вытирая ботинки, — партнерша невольно выпадает из категории „любовниц“ в „мамы“, чем вызывает отвращение в сексуальном плане», — объяснил он.

Сексолог посоветовал не следить за мужем, иначе это приведет к разрыву отношений. У каждого человека должно быть личное пространство.