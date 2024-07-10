Сексолог дал совет женщинам, чей муж смотрит порно
Любовь к порно у женатого мужчины может быть следствием чрезмерной заботы и любви его жены. Сексолог Дмитрий Гарин посоветовал женщинам перестать быть мамами для своего суженого.
Эксперт рассказал «Пятому телеканалу», что проблему «порнозависимости» у несвободного мужчины нужно искать в женском поведении. Если жена проявляет чрезмерную заботу, то у мужчины в голове включается установка «не желать свою маму», человека, который родил, выкармливал и опекал его до совершеннолетия.
«Пытаясь угодить обожаемому мужу — поднося тарелочку с супом, вытирая ботинки, — партнерша невольно выпадает из категории „любовниц“ в „мамы“, чем вызывает отвращение в сексуальном плане», — объяснил он.
Сексолог посоветовал не следить за мужем, иначе это приведет к разрыву отношений. У каждого человека должно быть личное пространство.
У мужчины есть собственный мир, свои переживания. Не пытайтесь врываться в ванную, подглядывать в замочную скважину или смотреть, по каким сайтам он лазает.
Дмитрий Гарин
Сексолог
Гарин также рекомендовал женщинам уделять больше внимания себе и своему здоровью. Тогда муж, по словам сексолога, забудет про порно и обратит внимание на жену.
«У мужчин есть ген новизны. Ему постоянно нужны новые картинки. Позвольте ему заниматься самоудовлетворением. Пусть он лучше в такой форме выражает свое желание, чем будет бегать куда-то на сторону», — добавил эксперт.
Но если мужчина согласен бороться с порнозависимостью, к этому нужно подойти осознанно. Для начала можно отказаться от просмотра видео для взрослых на несколько дней. Вынужденная «голодовка» пробудит в мужчине механизмы поиска женщины для удовлетворения потребностей.