Сексолог рассказал, что такое сквирт и как его достичь
Сексолог Богданов: для достижения сквирта нужно массировать зону G
Сквирт за последние годы стал одной из самых горячих интимных тем. Но, несмотря на всю популярность, многие так и не знают, что это такое. Сексолог Владимир Богданов в разговоре с Life объяснил, что же такое сквирт и как к нему прийти.
Сквирт, как объяснил Богданов, представляет собой выделение жидкости во время сексуальной стимуляции. У тех, кто владеет техникой, сквирт может происходить одновременно с оргазмом.
«По сути, сквирт — это мочеиспускание, но не привычной нам переработанной мочи, а первичной мочи без цвета и запаха с выделениями из желез Скина», — объяснил сексолог.
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«Когда женщина почувствует желание, похожее на позыв к мочеиспусканию, она не должна его сдерживать, а наоборот, помочь партнеру, чуть сдавив мышцы для выхода жидкости», — сказал сексолог.
В достижении сквирта важной составляющей является правильная техника ласк. Сам по себе сквирт Богданов назвал интересным сексуальным опытом. С его помощью можно разнообразить интимную жизнь, а также еще больше сблизится с партнером.