Сексолог рассказал, что такое сквирт и как его достичь

Сквирт за последние годы стал одной из самых горячих интимных тем. Но, несмотря на всю популярность, многие так и не знают, что это такое. Сексолог Владимир Богданов в разговоре с Life объяснил, что же такое сквирт и как к нему прийти.

Сквирт, как объяснил Богданов, представляет собой выделение жидкости во время сексуальной стимуляции. У тех, кто владеет техникой, сквирт может происходить одновременно с оргазмом.

«По сути, сквирт — это мочеиспускание, но не привычной нам переработанной мочи, а первичной мочи без цвета и запаха с выделениями из желез Скина», — объяснил сексолог.