Шестерых американцев заподозрили в заражении лихорадкой Эбола

Как минимум шесть американцев могли заразиться лихорадкой Эбола в Демократической республике Конго. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

У троих из них риск заражения оценили как высокий, еще у одного проявились симптомы заболевания. При этом неизвестно, находятся ли они сейчас в Африке.

Новая вспышка произошла не только в ДР Конго, но и в Уганде. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что Эбола опаснее хантавируса и имеет больше шансов распространиться. При этом он считает, что у лихорадки мало шансов привести к глобальной пандемии.

Роспотребнадзор отправил в Уганду специалистов и тест-системы. Местному министерству здравоохранения окажут материально-техническую помощь.