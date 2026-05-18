Роспотребнадзор отправит экспертов и тест-системы в Уганду для борьбы с Эболой

Специалисты Роспотребнадзора отправятся в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола, также туда отправят тест-системы и окажут материально-техническую помощь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ведомство предоставит материально-техническую поддержку Министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам тесты для выявления лихорадки Эбола, созданные подведомственными научными учреждениями и используемые в России.

За последние годы благодаря совместным усилиям Роспотребнадзор существенно усилил научную, лабораторную и кадровую базу Уганды. В 2024-м партнерам была передана мобильная противоэпидемическая лаборатория, благодаря которой появилась возможность максимально быстро диагностировать опасные инфекционные заболевания. Ее уже применяли в 2025 году для ликвидации предыдущей вспышки лихорадки Эбола, объяснили в ведомстве.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны из-за Эболы. Также академик предупредил о серьезной угрозе, которую несет вирус. По его словам, многое зависит не от уровня медицины, а от личной осторожности и заботы о здоровье.