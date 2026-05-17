Эбола оказалась опаснее хантавируса

Лихорадка Эбола опаснее и имеет большие шансы на распространение, чем хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Эбола опаснее, у нее больше шансов на распространение», — отметил он.

Онищенко подчеркнул, что ситуация в России зависит от предпринятых мер. Он считает, что нужно уделять внимание санитарному контролю не только на границе, но и на территориях, где могут произойти завозы инфекции.

Онищенко при этом добавил, что глобальное распространение лихорадки Эбола маловероятно.

Врач-инфекционист Юлия Ермолаева заявляла, что в России природными очагами хантавируса можно назвать Краснодарский край, Дальний Восток, Западную Сибирь, Урал и и европейскую часть страны.