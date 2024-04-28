Похмелье: как быстро избавиться, облегчить и не допустить | 360°

Здоровье 28 апреля 2024, 00:28 «Шашлычок под коньячок». Как избежать похмелья на майских праздниках? Нарколог Каторгин: известны случаи смерти людей от похмелья Freepik

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Майские праздники для россиян сопровождаются традиционными выездами на природу с друзьями и близкими. На таких встречах обычно жарят шашлыки и употребляют спиртные напитки, которые могут убить всю радость от коротких весенних каникул, подарив похмелье. Наркологи рассказали 360.ru, как избежать такого состояния или хотя бы облегчить страдание

Как избежать похмелья?

Ответ на этот вопрос — самый простой и самый бесполезный: не хочешь болеть — не пей. Этот путь советует выбрать руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Он уже предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники.

Но праздник без спиртного многим россиянам кажется неполноценным, поэтому в ход идут другие хитрости.

Безопасная доза

Избежать утренних страданий можно, ограничив себя в количестве выпитого. По словам нарколога Василия Шурова, печень человека перерабатывает 10 миллилитров этанола в час.

В пересчете на привычные напитки, это 40 миллилитров водки, бокал вина или стакан пива.

«Если это будет употребляться в час, похмелья не будет — печень все переработает», — пояснил врач.

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Поэтому, чтобы избежать тяжелых последствий, на празднике надо стараться придерживаться этой нормы.

Еще один нарколог Владимир Каторгин считает, что безопасная доза у каждого человека своя и на нее нужно ориентироваться.

Все очень индивидуально, как работают ферменты, так вы и будете себя чувствовать. Если у вас все хорошо с физическим здоровьем, и алкогольдегидрогеназа работает хорошо, с печенью все будет нормально. Если не очень — ну, значит, придется поболеть. Владимир Каторгин Нарколог

Общественный деятель Владимир Михайлов предложил свой лайфхак, как не допустить похмелья.

По его мнению, человеку нужно еще до праздника, в «трезвом уме и твердой памяти» определить, сколько он готов выпить. Отмерить себе это количество напитка и уже не превышать его.

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Секреты здорового праздника

Нарколог Каторгин напомнил, что нельзя пить на голодный желудок — в такой случае алкоголь моментально впитается и опьянение наступит очень быстро. Поэтому в гости лучше отправляться сытым. И обязательно закусывать — желательно, жирной пищей.

Кроме того, существуют лекарства, которые помогают быстрее выводить из организма алкоголь.

Если вы знаете, что вы будете выпивать, можно принять какие-то препараты, которые есть без рецептов в аптеке. Они будут способствовать более активной утилизации этилового спирта и соответственно, снижать уровень похмельного абстинентного синдрома на утро. Владимир Каторгин Нарколог

Еще один способ избежать тяжелого опьянения и последующего похмелья — двигательная активность, добавил Каторгин.

Если люди во время праздника не сидят на месте, а танцуют, играют в волейбол или другие активные игры, алкоголь быстрее выводится из организма.

Как облегчить состояние похмелья?

Впрочем, большинство людей «бросают пить» и вообще задумываются о вреде алкоголя только на утро — когда похмелье уже наступило.

Врач Каторгин обнадеживает: само наличие похмельного синдрома — позитивный симптом.

Это говорит о том, что организм пытается бороться с алкогольной интоксикацией. Этиловый спирт — это яд, от него надо избавиться, и похмелье будет неизбежно. Владимир Каторгин Нарколог

Что есть и пить при похмелье?

Во время похмелья важно много пить — это позволит восполнить объем циркулирующей крови.

Восстановить солевой баланс и дефицит электролитов поможет минеральная вода или препараты-регидратанты.

«Что-то легкое можно кушать, не перегружая организм, потому что еду тоже печень обезвреживает — и белок, и прочее. Легкая диета, минералка и симптоматическое лечение», — рассказал Василий Шуров.

В зависимости от симптомов можно подбирать лекарства. При головной боли пить обезболивающее, при проблемах с ЖКТ — абсорбенты и спазмолитики.

Стоит ли опохмеляться?

Тут врачи сходятся — народный метод «похмелиться» только ухудшит состояние человека. Ведь он и так страдает от тяжелого алкогольного отправления. И добавлять яд в организм в качестве лечения — не лучшая идея.

Когда похмеляются, становятся легче только алкоголикам. Если человек не алкоголик, дополнительная порция спирта вызовет и обычные нарушение в виде торможения коры (нарушение координации, заплетание языка), и даст дополнительную нагрузку на печень. Легче не станет. Легче станет только алкоголикам, там уже алкоголь включен в метаболизм, им нормально. Василий Шуров Нарколог

Похмельный синдром с летальным исходом

Если похмелье протекает совсем тяжело, необходимо обращаться к врачу, призвал нарколог Каторгин.

«Были случаи, когда от похмельного абстинентного синдрома люди просто умирали. От сердечной недостаточности. Потому что есть дефицит калия, магния, который вымывается алкоголем. Может развиться тяжелая аритмия. Ну и люди просто погибали в отделениях реанимации, либо дома», — рассказал врач.

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Как быстро избавиться от похмелья?

Полностью быстро победить похмелье невозможно — оно будет продолжаться до тех пор, пока организм не справится с последствиями алкогольного отравления.

Один из способов ускорить этот процесс — вызвать у себя рвоту. В таком случае можно избавиться от остатков алкоголя в желудке, и организму не придется справляться еще и с этой дозой.

Чтобы избавиться от похмелья, врачи также советуют принять душ, побольше гулять на свежем воздухе, пить витамин С и при необходимости принять специальные препараты вроде метадоксина.