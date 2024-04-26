«Это не попытка украсть праздник». Хамзаев объяснил запрет продажи спиртного в майские | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 12:25 «Это не попытка украсть праздник». Хамзаев объяснил запрет продажи спиртного в майские Депутат Хамзаев: запрет продажи алкоголя в майские праздники поддержали люди РИА «Новости»

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Идея о запрете продажи алкоголя в майские праздники направлена на минимизацию негативных последствий. Во время длинных весенних выходных количество аварий с пьяными водителями, связанные с распитием спиртного бытовые конфликты, а также смерти от сопутствующих заболеваний после употребления алкоголя растут. Об этом 360.ru рассказал автор инициативы, руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он подчеркнул, что в минувший четверг, 25 апреля, находился в Чувашии, где обсудил с жителями, чиновниками и представителями торговли вопросы, связанные с антиалкогольной кампанией. Также парламентарий предложил проголосовать по своей инициативе о запрете продажи спиртных напитков в майские праздники. Предложение поддержали все.

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«Это не попытка украсть праздники. Это предложение создать общественное обсуждение и сконцентрировать внимание на том, что майские праздники у нас часто заканчиваются негативными последствиями из-за употребления алкоголя. Поэтому я хочу проблемы минимизировать всеми возможными способами», — заявил Хамзаев.

Депутат добавил, что прекрасно понимает, что желающие выпить купят спиртное заранее. Но после распития бежать за «добавкой» станет некуда.

«Человеку с алкоголизмом, когда он выпил, всегда не хватает. Эта ситуация является одной из самых чудовищных, потому что обычно такие люди садятся за руль, чтобы поехать и купить новую бутылку», — пояснил собеседник 360.ru.

Хамзаев добавил, что главная беда алкоголя в том, что его всегда мало, а по статистике, из 10 пьющих контролируют собственное потребление только трое.

Предложение о запрете продажи алкоголя с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Он подчеркнул, что реализация предложения сократит число преступлений и негативных последствий, возникающих после распития спиртных напитков.